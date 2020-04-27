أكثر من ثلاثة ملايين إصابة مؤكدة بكورونا في العالم

المصدر: أ ف ب

تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم ثلاثة ملايين إصابة، حوالى 80% منها في أوروبا والولايات المتحدة، بحسب إحصائية أعدت مساء الإثنين استنادا إلى بيانات رسمية.

وأظهرت الإحصائية أن ما لا يقل عن ثلاثة ملايين وثلاثة آلاف و344 شخصا حول العالم أصيبوا بالفيروس منذ ظهوره وسط الصين في كانون الأول/ديسمبر الفائت وأن 209 آلاف و388 من هؤلاء المصابين لقوا حتفهم جراء الفيروس الفتاك.

وبلغ عدد المصابين في أوروبا 1.393.779 شخصاً توفي منهم 126.233، وفي الولايات المتحدة 980.008 مصابين توفي منهم 55.637 شخصا.

وهذا العدد لا يعكس سوى جزء من الأعداد الحقيقية للمصابين إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلب علاجا في المستشفى.