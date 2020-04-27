البنك الدولي يقدم 196 مليون دولار إلى 64 دولة فقيرة لمساعدتها في التصدي لجائحة كورونا

قال البنك الدولي، اليوم الإثنين، إنه سيقدم 195.84 مليون دولار بحلول الأسبوع القادم إلى 64 من دول العالم الأكثر فقرا، التي أعلنت عن حالات للإصابة بفيروس كورونا كوفيد-19؛ لمساعدتها في التصدي للمرض السريع الانتشار.

وستأتي هذه الأموال من برنامج التمويل الطارئ للأوبئة، الذي أطلقه البنك الدولي بعد تفشي مرض إيبولا في 2013-2016 في سيراليون وغينيا وليبيريا، والذي قتل ما لا يقل عن 11300 شخص، لتقديم تمويل سريع للدول الفقيرة التي تأثرت بالمرض.

وقال البنك الدولي: إن حزم التمويل ستتراوح من مليون إلى 15 مليون دولار لكل دولة. وسيجري إعطاء أولوية للدول المصنفة على أنها هشة أو تعاني صراعات.

وأضاف أن الأموال ستساعد الدول في تمويل معدات طبية أساسية وحيوية لإنقاذ الأرواح، ومعدات للوقاية الشخصية وعلاجات وأدوية، وأيضا لدعم عمال الصحة في الخطوط الأمامية للأزمة.

وستضاف هذه الأموال إلى تعهد البنك الدولي بتقديم 160 مليار دولار لمحاربة فيروس كورونا كوفيد-19. وبرنامج التمويل الطارئ للأوبئة مصصم ليغطي ستة فيروسات تعتبر الأكثر ترجيحا للتسبب في جائحة.