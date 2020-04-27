الإمارات تسجل 490 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت الإمارات مساء يوم الاثنين ارتفاع عدد حالات الشفاء بفيروس كورونا إلى 2090 والكشف عن 490 حالة إصابة جديدة بالفيروس. جاء ذلك، وفق ما أعلنته وكالة أنباء الإمارات الرسمية مساء يوم الاثنين، عبر حسابها بموقع "تويتر".