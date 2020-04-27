الإمارات تسجل 490 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإمارات تسجل 490 حالة إصابة جديدة...

المصدر: فريق التحرير

أعلنت الإمارات، مساء الإثنين، تسجيل 490 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

جاء ذلك، وفق ما أعلنته وكالة أنباء الإمارات الرسمية عبر حسابها بموقع "تويتر".

وبحسب الوكالة، ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 2090.

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