السودان.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 275 والوفيات إلى 22

أعلنت وزارة الصحة السودانية، يوم الإثنين، تسجيل ٣٨ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى تسجيل حالة وفاة واحدة، ليصل العدد الكلي للإصابات إلى ٢٧٥ حالة إصابة و٢٢ حالة وفاة.

وقالت وزارة الصحة السودانية، إن العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في السودان ارتفع إلى 275 حالة، متضمنة ٢٢ وفاة.

وأفادت بأن الحالات الجديدة سجلت في العاصمة الخرطوم، فيما تماثلت حالة واحدة للشفاء، ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى ٢١ حالة.

وأكدت أن المرضى يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، ويستمر نظام متابعة المخالطين في البحث النشط عن الحالات الجديدة.

وشددت وزارة الصحة، على ضرورة التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

ويتحصن السودان بحزمة احترازات وقائية بفرض حالة الطوارئ الصحية والحظر الشامل على العاصمة الخرطوم، وتعطيل المواصلات، ومنع التنقل بين الولايات؛ لمنع انتشار فيروس كورونا.