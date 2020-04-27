أكثر من 400 موقوف في تركيا بسبب منشورات "استفزازية" على خلفية كورونا‎

المصدر: ا ف ب

أعلنت وزارة الداخلية التركية، يوم الإثنين، توقيف 402 شخص، كتبوا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، تقول إنه "لا أساس لها من الصحة واستفزازية" بشأن فيروس كورونا المستجد.

وقال مسؤول في الوزارة، إن بعض المنشورات المعنية تضمنت مزاعم أن الإغلاق سيستمر لفترة أطول من حظر التجول الذي أعلنته الحكومة طوال نهاية الأسبوع، واتهامات بأن السلطات تكذب بشأن عدد الوفيات.

وذكرت الوزارة على حسابها على موقع تويتر: "في الأيام الـ 42 الماضية، تم تحليل 6362 حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي، تم تأكيد 855 مشتبها بهم، بينما تم القبض على 402".

وأوضح مسؤول في الوزارة، أن هذا العدد منفصل عن اعتقال 410 أشخاص؛ بسبب مزاعم مماثلة في نهاية آذار مارس.

واتخذت الحكومة تدابير للحد من انتشار الفيروس، بما فيها إغلاق المدارس والمطاعم، وفرض حظر التجول في عطلة نهاية الأسبوع، ما دام كان ذلك ضروريا.

وسجلت تركيا أكثر من 2800 وفاة، من أكثر من 110 آلاف إصابة بالوباء.