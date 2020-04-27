أهمها فقدان شعر الساق وتضخم الأطراف.. علامات غير متوقعة لقلب غير صحي

الإنصات إلى بعض العلامات التحذيرية غير المتوقعة، التي يرسلها القلب، والتي غالبا ما تتجلى في شكل أعراض تبدو مثل الأرق أو ألم الظهر العلوي، تعد أمرا ذا أهمية بالغة للوقاية من جميع أمراض القلب.

ذكر تقرير لموقع bestlifeonline بعض العلامات البسيطة التي قد لا نوليها اهتماما، لكنها في الوقت نفسه علامات لقلب غير صحي:

آلام الأسنان

وفقا لطبيب الأسنان غريغ جروبر، قد يكون ألم الأسنان إشارة لنوبة قلبية. حيث يقول: "يمكن للبكتيريا الفموية أن تدخل مجرى الدم من خلال الأنسجة الملتهبة وتستقر بصمامات القلب، وبالتالي تؤدي إلى أمراض القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية".

البلغم الوردي أو الأبيض

يشير البلغم الأبيض أو الوردي إلى التهاب شعب هوائية فيروسي وفشل القلب الاحتقاني، كما يدل كذلك على وجود تسرب للدم إلى الرئتين.

بالطبع، فشل القلب لا يعني أن قلبك قد توقف، أو على وشك التوقف عن العمل. لكنه يعني ببساطة أن القلب غير قادر على ضخ الدم بالطريقة التي ينبغي أن يضخها، وفقا للمكتبة الوطنية الأمريكية للطب.

أطراف منتفخة

يمكن أن يشير تورم الأطراف، المعروف أيضا باسم الوذمة، إلى خطأ ما في عمل القلب والأوعية الدموية.

يقول نيت ماسترسون من holistic medicine للطب البديل: "إن تورم القدمين واليدين لفترات طويلة، علامة على عدم ضخ الدم عبر الجسم بشكل صحيح".

وشدد الباحث على ضرورة مراجعة الطبيب فورا: "إذا وجدت أي جزء من الجسم منتفخا لسبب غير مفهوم".

فقدان شعر الساق

يشير تساقط الشعر المفاجئ عن ساقيك إلى أن قلبك يواجه مشكلة في ضخ ما يكفي من الدم إلى أطرافك. ستلاحظ هذا العرض على ساقيك السفليتين أولا؛ لأنهما الأبعد عن قلبك.

تقول لينا فيليكوفا، مديرة الطب في مختبر سينيفو بلغاريا: "يتم توزيع العناصر الغذائية اللازمة لنمو الشعر عن طريق الدم". وتضيف: "إذا لم تصل العناصر الغذائية إلى الشعر أو إذا لم يحصل الشعر على كمية كافية من الأكسجين، فمن المحتمل أن يحدث سقوط للشعر".