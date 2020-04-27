السعودية تسجل 5 وفيات و 1289 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، 1289 إصابة جديدة بكورونا 16% منها تعود لسعوديين، و 84%؜ لغير سعوديين، ليصل الإجمالي إلى 18811 إصابة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن من بين تلك الحالات 16136 حالة نشطة، منها 117 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة.

وسجلت المملكة كذلك 5 حالات وفاة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 144 حالة وفاة منذ بدء الجائحة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إن المملكة سجلت 174 حالة تعاف، ليصبح إجمالي عدد حالات الشفاء 2531 حالة.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (1289) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (5) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (174) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (2531) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/VgddgGCOfI — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) April 27, 2020

وذكر المتحدث السعودي، أن المسح النشط بدأ منذ قرابة أسبوعين، استفاد منه قرابة مليون شخص في المملكة، وهي موجهة لبؤر انتشار الفيروس.

ونوه، إلى أن الكمامة القماشية تختلف عن الطبية، وتم إعلان مجموعة رسائل تشرح المقصود بالكمامة القماشية، وسنخصص مساحة جيدة لشرح استخدامها وآليتها.