عزل قرية مصرية جديدة بعد أن تفشى فيها فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، يوم الإثنين، عزل قرية أهوة في محافظة بني سويف جنوبي البلاد، بعد التأكد من وجود 10 إصابات بفيروس كورونا بها، إلى جانب الاشتباه بإصابة 79 آخرين.

وقالت مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة في بيان، إنه تقرر عزل القرية لمدة 14 يومًا؛ بسبب ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بـ13 أسرة.

وأضاف البيان، أن قرار العزل تم بعد ساعات من ظهور أعراض الفيروس على أحد المواطنين، فيما تبين مخالطته للعشرات من الجيران وأهالي القرية.

وفرضت قوات الأمن منذ صباح الإثنين، طوقًا أمنيًا على محيط القرية؛ لمنع دخول أو خروج مواطنيها، فيما تقرر منح الموظفين الحكوميين فيها إجازة رسمية؛ لحين اتخاذ قرارات جديدة بشأن الأوضاع فيها.

وكشفت وزارة الصحة المصرية، يوم الأحد، عن تسجيل 10 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليبلغ العدد الكلي 317 وفاة.

وسجلت في مصر 215 إصابة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، بينهم أجنبيان، ليصل إجمالي عدد المصابين في مصر حتى الآن 4534.

كما تم خروج 62 من المصابين بالفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1176 حالة حتى اليوم.