قطر تسجل 957 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قطر تسجل 957 إصابة جديدة بفيروس كور...

المصدر: فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الاثنين، تسجيل 957 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 11244 حالة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية؛ إن معظم الحالات تعود لعدد من العمالة الوافدة التي تعمل في مهن مختلفة وكانت خالطت حالات سابقة مكتشفة.

وأعلنت الصحة القطرية عن وصول إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 1066 حالة، وذلك بعد تسجيل 54 حالة جديدة تماثلت للشفاء في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

 

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