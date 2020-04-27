قطر تسجل 957 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الاثنين، تسجيل 957 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا. وقالت وكالة الأنباء القطرية إن معظم الحالات تعود لعدد من العمالة الوافدة التي تعمل في مهن مختلفة وكانت خالطت حالات سابقة مكتشفة. وزارة الصحة العامة تعلن عن تسجيل 957 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/، وشفاء 54 حالة من المرض ليصل مجموع عدد حالات الشفاء إلى 1066 حالة.#قنا pic.twitter.com/YN7vH9KkTd — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 27 2020 وأعلنت الصحة القطرية عن وصول إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 1066 حالة، وذلك بعد تسجيل 54 حالة جديدة تماثلت للشفاء في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.