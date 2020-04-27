بعد السيطرة على "كورونا" ..الصين تفتح المدارس الثانوية في شنغهاي وبكين‎

المصدر: ا ف ب

عاد عشرات آلاف الطلاب إلى المدارس في شنغهاي وبكين، اليوم الاثنين، بعد أشهر من الإغلاق لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما تعود أكبر مدن الصين تدريجيا إلى الحياة الطبيعية.

واستأنف طلاب شنغهاي في عامهم الدراسي الأخير أو الصفوف الثانوية الدراسة، فيما سمح فقط لطلاب التعليم العالي في بكين بالعودة الى المدارس للتحضير للفحص المهم لدخول الجامعة.

وتمكنت الصين من وقف انتشار الفيروس إلى حد كبير لكنها لا تزال متأهبة مع تزايد المخاوف من حالات لأشخاص قادمين من الخارج أو ظهور موجة ثانية من الإصابات في شمال شرق البلاد.

وقال الطالب مينغ شيانغهاو إنه يأخذ احتياطات شديدة في اليوم الأول من العودة إلى المدرسة في ثانوية شينجينغلون في بكين.

وأضاف لوكالة فرانس برس، فيما كان الطلاب يدخلون المدرسة وهم يضعون الكمامات وسط وجود رجال الشرطة ومسؤولين، "لقد أحضرت كمامات وأكياس نفايات ومعقمات".

وأضاف "أنا مسرور للعودة، لقد مر وقت طويل منذ رؤية رفاقي آخر مرة، لقد اشتقت إليهم".

وأقيمت خيمة عند مدخل المدرسة وكان رجل يرتدي بزة الحماية البيضاء يقوم برش المعقمات على أرض المدرسة وبواباتها.

وكانت المدارس قد أغلقت أبوابها في مختلف أنحاء البلاد منذ كانون الثاني/يناير، وبدأ إعطاء الدروس على الإنترنت.

وقد بدأت تفتح تدريجيا الشهر الماضي، فيما يرتقب أن تستأنف الدراسة في ووهان التي كانت البؤرة الأولى للوباء، في 6 أيار/مايو.

وأعلنت وزارة التعليم الصينية أنه سيتم قياس حرارة الطلاب في العاصمة عند مداخل المدارس ويجب أن يبرزوا الرمز "الأخضر" الصحي على تطبيق خاص يحتسب فرص تعرض شخص ما للإصابة.

وأضافت الوزارة أن بعض المدارس في بكين تدربت على إعادة الفتح بشكل مسبق مع إحضار أشخاص للقيام بتجربة دخول المدارس.

ولا تزال بكين تفرض إجراءات مشددة لمنع تجدد انتشار الوباء وتطلب من زوار المدينة الخضوع لإجراءات الفحوصات اللازمة واستكمال فترة حجر صحي طويلة.

وقالت الوزارة إنه في شنغهاي، أعدت بعض المدارس غرفا خاصة جانبا لعزل الطلاب الذين تظهر "عليهم حرارة غير اعتيادية".