فرنسا تسجل أعلى نسبة وفيات بفيروس "كورونا"

سجلت فرنسا أعلى نسبة وفيات في العالم جراء الإصابة بفيروس "كورونا" بتجاوزها إيطاليا التي كانت تحتل المركز الأول منذ تفشي الوباء قبل نهاية العام الماضي.

وأظهر تقرير لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس "كورونا" في فرنسا بلغ 22890 صباح الاثنين فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 162220 بنسبة 14.1%.

وجاء في التقرير اليومي للجامعة أن عدد الوفيات في بريطانيا بلغ 20795 والإصابات 154037 بنسبة 13.5%.

وبلغ عدد الوفيات في إيطاليا 26644 فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 197675 أي بنسبة 13.4% فيما بلغ عدد الوفيات في إسبانيا 23190 وعدد الإصابات 226629 بنسبة 10.2%، وفقا للتقرير.

واحتلت الولايات المتحدة المركز الخامس إذ بلغ عدد الوفيات فيها 54876 والإصابات 965910 بنسبة حوالي 5.7%.

وسجلت ألمانيا نسبة وفيات متدنية رغم ارتفاع الإصابات حيث بلغ عدد الوفيات 5976 وإجمالي عدد الإصابات 157770 بنسبة 3.78%.