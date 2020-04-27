الصين تعلن 3 حالات إصابة جديدة بكورونا

قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الاثنين إن الصين سجلت ثلاث حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في 26 أبريل نيسان مقابل 11 حالة في اليوم السابق دون تسجيل حالات وفاة جديدة.

وأضافت اللجنة في نشرتها اليومية أن من بين هذه الحالات الجديدة حالتين واردتين من الخارج بتراجع عن خمس حالات واردة من الخارج في اليوم السابق.

وكانت هناك حالة واحدة منقولة محليا في إقليم هيلونغجيانغ الحدودي الشمالي الشرقي.

وأعلنت اللجنة أيضا 25 حالة إصابة جديدة لأشخاص لم تظهر عليهم في بر الصين الرئيسي في 26 أبريل نيسان مقارنة بثلاثين حالة قبل يوم.

ويبلغ الآن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيسي 82830 حالة. وسجلت الصين أيضا 4633 حالة وفاة بنهاية 26 أبريل نيسان من بينها حالة وفاة أخرى في بكين لم يتم حسابها من قبل.