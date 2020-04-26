بدلا من الأدوية باهضة الثمن.. وصفة منزلية للتخلص من مشكلة انسداد الأنف

بدلا من الأدوية باهضة الثمن.. وصفة...

المصدر: نيره صالح- إرم نيوز

يصاب الكثير من الأشخاص بمشكلة انسداد الأنف في جميع فصول السنة ويزداد الأمر سوءًا عند الإصابة بنزلات البرد أو نوبة من الحساسية، الأمر الذي يدفعهم للحصول على علاجات وأدوية باهظة الثمن كي يتخلصوا من هذه المشكلة.

وبحسب ما نشره موقع "با- باميل" الإلكتروني، فإن هناك علاجا منزليا بسيطا يمكن تحضيره بخطوات سهلة من شأنه تنظيف الممرات الأنفية وتطهيرها للتخلص من مشكلة انسداد الأنف المزعجة.

المكونات:

2020-04-1-169

كوب من العسل، كوب من عصير الليمون الطازج، 5-7 ثمرات من الفجل، بصلة واحدة باللون الأرجواني وفصوص من الثوم.

الخطوات:

عليك بغسل جميع الخضروات المستخدمة جيدًا وقطع أطراف الفجل وتقشير ثمرتي البصل والثوم.

ضع جميع المكونات السابق ذكرها في الخلاط الكهربائي حتى تحصل على خليط بقوام مناسب.

2020-04-2-1-2

ضع الخليط في زجاجة بعد تصفيته من الشوائب ويمكنك الاستفادة من بقايا الخليط المصفى وإضافته أثناء طهي الوجبات المختلفة.

ضع الزجاجة التي تحتوي على الخليط في مكان بارد ويمكنك استعماله لمدة تصل لأسبوع والجرعة الموصي بها للكبار ملعقتان وللأطفال ملعقة واحدة، ويبدأ تأثير هذا الخليط في الظهور وتطهير الممرات الأنفية من مدة تتراوح من ساعتين لـ24 ساعة مع العلم أن هذا الخليط غير مناسب للأطفال الرضع وصغار السن الذين لا يُسمح لهم بتناول العسل.

2020-04-3-120

يعتبر هذا العلاج المنزلي فعالا من أجل تطهير الممرات الأنفية والتخلص من مشكلة الانسداد المزعجة وهناك أيضًا طريقة بسيطة من شأنها التخلص من انسداد الأنف المزعج وتنقية الممرات الهوائية وهي غسيل الأنف باستخدام المحلول الملحي ولكن هذه الطريقة غير مناسبة تمامًا لمن يعانون من مشكلات في عضلات الوجه وهيكل الأنف حيث ستُسبب المزيد من الالتهابات في الجيوب الأنفية فضلًا عن الشعور بآلام العينين والصداع والعطس الشديد وفي بعض الحالات نزيف الأنف.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
صحة
مختارات
تاغ
منوعات
تاريخ النشر
تاريخ التحديث