بدلا من الأدوية باهضة الثمن.. وصفة منزلية للتخلص من مشكلة انسداد الأنف

يصاب الكثير من الأشخاص بمشكلة انسداد الأنف في جميع فصول السنة ويزداد الأمر سوءًا عند الإصابة بنزلات البرد أو نوبة من الحساسية، الأمر الذي يدفعهم للحصول على علاجات وأدوية باهظة الثمن كي يتخلصوا من هذه المشكلة.

وبحسب ما نشره موقع "با- باميل" الإلكتروني، فإن هناك علاجا منزليا بسيطا يمكن تحضيره بخطوات سهلة من شأنه تنظيف الممرات الأنفية وتطهيرها للتخلص من مشكلة انسداد الأنف المزعجة.

المكونات:

كوب من العسل، كوب من عصير الليمون الطازج، 5-7 ثمرات من الفجل، بصلة واحدة باللون الأرجواني وفصوص من الثوم.

الخطوات:

عليك بغسل جميع الخضروات المستخدمة جيدًا وقطع أطراف الفجل وتقشير ثمرتي البصل والثوم.

ضع جميع المكونات السابق ذكرها في الخلاط الكهربائي حتى تحصل على خليط بقوام مناسب.

ضع الخليط في زجاجة بعد تصفيته من الشوائب ويمكنك الاستفادة من بقايا الخليط المصفى وإضافته أثناء طهي الوجبات المختلفة.

ضع الزجاجة التي تحتوي على الخليط في مكان بارد ويمكنك استعماله لمدة تصل لأسبوع والجرعة الموصي بها للكبار ملعقتان وللأطفال ملعقة واحدة، ويبدأ تأثير هذا الخليط في الظهور وتطهير الممرات الأنفية من مدة تتراوح من ساعتين لـ24 ساعة مع العلم أن هذا الخليط غير مناسب للأطفال الرضع وصغار السن الذين لا يُسمح لهم بتناول العسل.

يعتبر هذا العلاج المنزلي فعالا من أجل تطهير الممرات الأنفية والتخلص من مشكلة الانسداد المزعجة وهناك أيضًا طريقة بسيطة من شأنها التخلص من انسداد الأنف المزعج وتنقية الممرات الهوائية وهي غسيل الأنف باستخدام المحلول الملحي ولكن هذه الطريقة غير مناسبة تمامًا لمن يعانون من مشكلات في عضلات الوجه وهيكل الأنف حيث ستُسبب المزيد من الالتهابات في الجيوب الأنفية فضلًا عن الشعور بآلام العينين والصداع والعطس الشديد وفي بعض الحالات نزيف الأنف.