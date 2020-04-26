الكنيسة الأرثوذكسية المصرية تعلن إصابة كاهنين بفيروس كورونا

أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، الأحد، عن إصابة كاهنين من محافظتي دمياط وقنا بفيروس كورونا، وزوجة أحدهما وابنيه.

وقالت الكنيسة في بيان صدر عنها، إن"الكاهنين هما القمص بيشوي ناروز، كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم التابعة لمطرانية قنا، وحالته الصحية مستقرة، وهو يخضع للعلاج في مستشفى العزل الصحي بمحافظة أسوان، أما الكاهن الثاني فهو القمص صرابامون متري، وكيل مطرانية دمياط، واكتشفت إصابة زوجته وابنيه".

ونفت الكنيسة وجود أي حالات إصابة أخرى بالفيروس بين الآباء والكهنة بخلاف ما تم الإعلان عنه.

وسجلت مصر، الأحد، 10 حالات وفاة جديدة بكورونا، ليبلغ العدد الكلي 317 وفاة، كما تم تسجيل 215 إصابة جديدة من بينها شخصان أجنبيان، ليصل إجمالي الإصابات إلى 4534.