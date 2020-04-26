بعد يومين دون تسجيل حالات كورونا.. احتفالات في دبي بإعادة فتح منطقة نايف (فيديو)

بعد يومين دون تسجيل حالات كورونا.....

المصدر: فريق التحرير

أعادت إمارة دبي، مساء اليوم الأحد، فتح منطقة نايف، وذلك بعد أسابيع من فرض الحجر الصحي فيها ضمن التدابير الاحترازية لمحاصرة وباء كورونا، حيث أعلنت عن تخفيف القيود التي كانت مفروضة عليها.

ووثقت مقاطع فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال هاشتاج #صفر_كورونا_في_نايف، احتفال سكان المنطقة والعاملين بها بعودة الحياة إلى طبيعتها بعد أسابيع من القيود المشددة على الحركة.

وقال اللواء عبدالله الغيثي مدير إدارة أمن الهيئات والطوارئ في شرطة دبي في تصريح صحفي:"ما تحقق في نايف هو ثمرة جهود فريق عمل كبير وتعاون سكان المنطقة".

وكانت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي قد اتخذت قرارًا في وقت سابق، اليوم بتخفيف قيود الحركة المفروضة على منطقتي نايف والرأس، والسماح بعودة الحركة إلى طبيعتها خلال الفترات المسموح بها من السادسة صباحًا حتى العاشرة مساءً.

 

وقالت اللجنة إن قرارها بتخفيف القيود جاء "في ضوء النجاح الكبير الذي حققته جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في هذه المنطقة خلال تلك الفترة، حيث لم يتم تسجيل أي حالات جديدة للإصابة بالفيروس في عموم هاتين المنطقتين خلال اليومين الماضيين".

 

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