بعد يومين دون تسجيل حالات كورونا.. احتفالات في دبي بإعادة فتح منطقة نايف (فيديو)

أعادت إمارة دبي، مساء اليوم الأحد، فتح منطقة نايف، وذلك بعد أسابيع من فرض الحجر الصحي فيها ضمن التدابير الاحترازية لمحاصرة وباء كورونا، حيث أعلنت عن تخفيف القيود التي كانت مفروضة عليها.

ووثقت مقاطع فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال هاشتاج #صفر_كورونا_في_نايف، احتفال سكان المنطقة والعاملين بها بعودة الحياة إلى طبيعتها بعد أسابيع من القيود المشددة على الحركة.

وعقبال #الإمارات كلها ان شاء الله…#صفر_كورونا_في_نايف الاحتفالات في شارع نايف 🇦🇪🙏🏻🇦🇪 pic.twitter.com/2JVAYUZ7tc — BinAhmad بن احمد (@ManaBinAhmad) April 26, 2020

وقال اللواء عبدالله الغيثي مدير إدارة أمن الهيئات والطوارئ في شرطة دبي في تصريح صحفي:"ما تحقق في نايف هو ثمرة جهود فريق عمل كبير وتعاون سكان المنطقة".

وكانت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي قد اتخذت قرارًا في وقت سابق، اليوم بتخفيف قيود الحركة المفروضة على منطقتي نايف والرأس، والسماح بعودة الحركة إلى طبيعتها خلال الفترات المسموح بها من السادسة صباحًا حتى العاشرة مساءً.

اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث تقرر تخفيف قيود الحركة في منطقتي الراس ونايف بعد تسجيل "صفر" حالات كورونا على مدى يومين" بفضل تعاون أفراد المجتمع وجهود الفرق الميدانية، مع استمرار الحظر في المنطقتين من الساعة 10 مساءاً حتى 6 صباحاً أسوة بباقي أنحاء الإمارة. #دبي — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) April 26, 2020

فرحة المقيمين في

منطقه نايف ، الحمد لله و عقبال #الامارات كلها صفر

#صفر_كورونا_في_نايف pic.twitter.com/tsaD1Nkjus — الحــشيم UAE🇦🇪 (@bu_salem7279) April 26, 2020

وقالت اللجنة إن قرارها بتخفيف القيود جاء "في ضوء النجاح الكبير الذي حققته جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في هذه المنطقة خلال تلك الفترة، حيث لم يتم تسجيل أي حالات جديدة للإصابة بالفيروس في عموم هاتين المنطقتين خلال اليومين الماضيين".