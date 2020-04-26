مصر تسجل 10 وفيات و215 إصابة جديدة بالكورونا

كشفت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأحد، عن تسجيل 10 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ العدد الكلي وفاة 317.

وسجلت في مصر 215 إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا لفيروس كورونا، بينهم أجنبيان، ليصل إجمالي عدد المصابين في مصر حتى الآن 4534.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه تم خروج 62 من المصابين بالفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1176 حالة حتى اليوم.

وأوضحت أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1502 حالة، من ضمنهم الـ 1176 متعافيا.

وقالت وزيرة الصحة والسكان المصرية، الدكتورة هالة زايد، إنه في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، أعلنت الوزارة يوم 7 نيسان/ أبريل الجاري، عن إستراتيجية تتضمن نقل الحالات التي تحسنت حالتها الصحية وفق معايير إكلينيكية محددة إلى مجموعة من الفنادق ونزل الشباب والمدن الجامعية، وذلك تحت الإشراف الطبي الكامل من قبل وزارة الصحة والسكان.

وأشارت الوزيرة إلى خروج 506 حالات من الفنادق ونزل الشباب والمدن الجامعية ضمن حالات الشفاء المعلن عنها، وهم من أصل 1237 حالة تم نقلهم إلى تلك الأماكن منذ بداية تطبيق تلك الإستراتيجية، وذلك بنسبة تعاف تجاوزت 40%.