الأردن تسجل 3 إصابات جديدة بكورونا وتمديد العطلة لنهاية رمضان

أعلن الأردن، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتمديد العطلة حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر: "تم تسجيل 3 إصابة بفيروس كورونا المستجد"، ما رفع إجمالي الإصابات المؤكدة في المملكة إلى 447 إصابة.

ولم يعلن الوزير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، عن أي حالات شفاء جديدة، لتستقر عند 341 حالة شفاء، ولم تسجل المملكة أي حالة وفاة منذُ أن بلغت عدد الحالات 7 وفيات، قبل أسبوع تقريبا.

بدوره أعلن الوزير العضايلة عن تمديد تعطيل الوزارات والمؤسسات العامة حتى نهاية شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أنه تقرر اعادة العمل بتسيير قطاع النقل العام اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل بـ"صورة جزئية".