رغم قرار الإغلاق بسبب "كورونا" .. فلسطيني يكسر أقفال مسجد ويفتحه للمصلين (فيديو)

تداول نشطاء فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطع فيديو لأحد المواطنين الفلسطينيين، وهو يقوم بقص أقفال أحد المساجد؛ في تعبير عن رفضه لاستمرار إغلاق المساجد في شهر رمضان المبارك، بسبب فيروس كورونا.

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقه نشطاء فلسطينيون، رجلا وهو يقوم بقص أقفال مسجد الأنباء بمدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، فيما أشار نشطاء فلسطينيون إلى أن الشرطة الفلسطينية اعتقلته في وقت لاحق.



وتذرع الرجل الذي ظهر في الفيديو خلال كسر للأقفال، بأن الحياة تسير بشكل شبه طبيعي في أغلب الأماكن، وأن الناس تسير في الشوارع وبأعداد كبيرة، فيما يستمر إغلاق المساجد.

وأعلنت الشرطة الفلسطينية، اليوم الأحد، أنها ضبطت في نابلس 67 مركبة، وأغلقت 52 محلا تجاريا، واعتقلت 27 شخصا لم يلتزموا بحالة الطوارئ، من بينهم صاحب مقهى وحلاق، دون أن تؤكد ما إذا كان الرجل الذي قص أقفال المسجد من بين المعتقلين.

يأتي ذلك في أعقاب إجراءات شرطة المحافظة الاحترازية والوقائية لتطبيق حالة الطوارئ وحماية للمواطنين وأبنائهم من فيروس كورونا، وحفاظا على صحتهم وصحة ذويهم وصحة المجتمع.