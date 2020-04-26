كيف يكشف لون وشكل الشفاه مشاكلك الصحية؟

تؤثر البيئات الخارجية المختلفة على الجلد بشكل خطير، وخاصة الشفاه، ولكن ينبغي الأخذ في الاعتبار أن لون الشفاه يعطيك نظرة ثاقبة عن ما يحدث في جسمك، إذ تظهر العلامة الأولى لأي مرض في الغالب عليها.

وفي حال تغير لون شفتيك فيخبرك جسمك بأن شيئا ما خطأ.. وفيما يلي مجموعة من التغييرات التي تكشفها شفتيك:

الشفاه الشاحبة والبيضاء

يعتبر اللون الأبيض أو الشاحب علامة واضحة على فقر الدم، ويعني ذلك أن جسمك يفتقر إلى خلايا الدم الحمراء أو الهيموجلوبين.

وفي هذه الحالة، يجب تناول الأطعمة الغنية بالحديد، مثل السبانخ والفواكه المجففة لزيادة الهيموجلوبين في الدم.

الشفاه الحمراء

يعني اللون الأحمر على شفتيك أن جسمك يسخن، وسيكون ذلك متبوعا برائحة الفم الكريهة والرغبة في تناول الوجبات الخفيفة، ويعد ذلك علامة على أن لديك خللا في الكبد، لذا يتسبب في رفع حرارة الجسم.

بالإضافة إلى ذلك، تُشير الشفاه الحمراء أيضا إلى وجود حساسية من أي نوع من الطعام، والتي تُسبب بدورها انتفاخ شفتيك.

الشفاه الأرجوانية أو الزرقاء

يمكن أن يكون ذلك اللون على شفتيك ظاهرة طبيعية أثناء الشتاء، إلا أنه لا ينبغي تجاهل الشفاه الأرجوانية أو الزرقاء إذا استمرت لفترة طويلة، فهو يشير إلى مشكلة في القلب والجهاز التنفسي، كما يكشف عن عدم انتظام الدورة الدموية في الجسم وبخاصة في الكبد والطحال.

الشفاه الحمراء الداكنة

يشير ذلك اللون إلى أنك بحاجة إلى إزالة السموم من جسمك على الفور باستخدام الأطعمة والسوائل الصحية، وبمعنى آخر فإن جهازك الهضمي مرهق بسبب التسمم، وتحتاج للتخلص من هذه العوامل المزعجة.

خط أخضر حول الشفاه

يعني ذلك وجود خلل في الطاقة في جسمك، ويعد تناول الأطعمة الخفيفة والبعد عن البهارات وسيلة للتخلص من ذلك.

الشفاه الوردية

يشير ذلك إلى جسم سليم بعقل متوازن، ويعني أن النظام الغذائي واللياقة البدنية الذي تتبعه يناسب جسمك جيدا.

كما أن شكل الشفاه يشير أيضا إلى بعض المشكلات، فالجفاف على الشفاه يعطي إشارة إلى نقص الرطوبة في بقية الجسم، ويمكن أن يكون ذلك بسبب المناخ أو الجفاف أو التوتر أو القلق أو الخوف.

كما أن تشقق الشفاه يعد علامة لفقر الدم بسبب نقص الحديد في الجسم، أو يمكن أن يكون نتيجة القلق أو الجفاف في الجسم أو الشعور بالبرد.

وبالنسبة لحرقان الشفاه، فيظهر الاكتئاب من خلال حرقان الشفاه، حيث يتسبب الاختلال النفسي في زيادة الحمل الحسي في الدماغ، والذي ينتقل أيضا إلى الشفاه.

فيما يعتقد بأن اهتزاز وارتجاف الشفاه علامة على مشاكل الجهاز العصبي، مثل تشنجات العضلات، ويمكن أن يكون بسبب التعب وضعف الجهاز العصبي والخوف والشك في النفس، والتوتر العاطفي.