السعودية تسجل 3 وفيات و1223 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 139 حالة.

وذكرت الوزارة في الإيجاز اليومي لمستجدات الفيروس، أنها سجلت 1223 إصابة جديدة، وأن إجمالي الحالات بلغ 17522 حالة، بينها 15026 حالة نشطة، منها 115 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة.

وقال المتحدث باسم الوزارة: "سجلنا في المملكة 142 حالة تعافٍ جديدة، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 2357 حالة".

وشدد على ضرورة الإبقاء على الالتزام الكبير، والحرص على البقاء بعيدا عن الإصابة ونقل العدوى، فالمرحلة القادمة مهمة، والفيروس ما زال موجودا.