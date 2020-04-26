الإمارات تسجل 5 وفيات و 536 إصابة جديدة بكورونا

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كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الأحد، عن 536 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19” من جنسيات مختلفة وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة في الإمارات 10 349 حالة. وقالت الوزارة، خلال البيان اليومي لمستجدات كورونا، إنه تم إجراء أكثر من 35 ألف فحص ضمن الخطط لتوسيع نطاق الفحوصات، وتم تسجيل شفاء 91 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء في الدولة 1 978 حالة. وأضافت الوزارة أنها سجلت وفاة 5 حالات لمصابين من جنسيات مختلفة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا خاصة و أنهم