بعد تفاقم الوضع.. "الطاقة الذرية الإيرانية" تدخل على خط مكافحة "كورونا"

أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الأحد، استعدادها للتدخل في مسار مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، وذلك في ظل تفاقم أزمة تفشي الفيروس، وسط عجز السلطات عن حل الأزمة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن مساعد منظمة الطاقة الذرية، جواد كريمي ثابت، "استعداد المنظمة لمساعدة وزارة الصحة، عبر وحدات المنظمة المختلفة، من معامل العلوم النووية، والاستعانة بإمكانات المراكز الإشعاعية التابعة للمنظمة في مدن من بينها طهران ويزد".

وأشار كريمي ثابت إلى أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، حصلت على عدد من الأجهزة الطبية لمكافحة كورونا، وأهمها أجهزة تشخيص فيروس كورونا المعروفة بـ RT-PCR بالتعاون مع منظمات دولية، وهو عكس ما يصرح به مسؤولون محليون بعدم تلقي أجهزة من الخارج نتيجة العقوبات.

يأتي هذا، في ظل ما تؤكده تقارير إخبارية محلية بتراجع الوضع الصحي، وعدم قدرة المستشفيات والمراكز العلاجية التابعة لوزارة الصحة على استيعاب المرضى ومصابي كورونا، وسط تزايد أعداد المصابين بالفيروس.

وكانت تقارير كشفت، في وقت سابق، دخول وحدات من الحرس الثوري والجيش الإيراني على خط أزمة كورونا، وذلك من خلال الدفع بوحدات صحية في أبرز المدن التي تشهد انتشار الفيروس، ومجموعات تعمل على رش وتعقيم أشهر الميادين ووسائل المواصلات.

وجاء تدخل الحرس الثوري والجيش بمد المراكز الصحية بكوادر طبية؛ في ظل تقارير محلية تتحدث عن وفاة وإصابة العديد من الأطباء والممرضين بالفيروس، بعدما انتقلت العدوى إليهم أثناء علاجهم المرضى.