قطر تسجل 929 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأحد، تسجيل 929 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا.
وقالت وكالة الأنباء القطرية إن معظم الحالات تعود لعدد من العمالة الوافدة التي تعمل في مهن مختلفة وكانت قد خالطت حالات سابقة مكتشفة.
وزارة الصحة العامة تعلن عن تسجيل 929 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/ تعود معظمها لعدد من العمالة الوافدة التي تعمل في مهن مختلفة وكانت قد خالطت حالات سابقة مكتشفة، بالإضافة لتسجيل حالات إصابة جديدة بالفيروس بين مجموعات من العمالة من خارج المنطقة الصناعية.#قنا pic.twitter.com/e1KvehUJwC
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 26, 2020
وذكرت الوكالة القطرية أنه تم تسجيل حالات إصابة جديدة بالفيروس بين مجموعات من العمالة من خارج المنطقة الصناعية.
وأعلنت الصحة القطرية عن وصول إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 1012 حالة، وذلك بعد تسجيل 83 حالة جديدة تماثلت للشفاء في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.