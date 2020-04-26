قطر تسجل 929 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قطر تسجل 929 إصابة جديدة بفيروس كور...

المصدر: فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأحد، تسجيل 929 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن معظم الحالات تعود لعدد من العمالة الوافدة التي تعمل في مهن مختلفة وكانت قد خالطت حالات سابقة مكتشفة.

وذكرت الوكالة القطرية أنه تم تسجيل حالات إصابة جديدة بالفيروس بين مجموعات من العمالة من خارج المنطقة الصناعية.

وأعلنت الصحة القطرية عن وصول إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 1012 حالة، وذلك بعد تسجيل 83 حالة جديدة تماثلت للشفاء في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

 

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
قطر
كورونا
تاغ
وباء كورونا
تاريخ النشر
تاريخ التحديث