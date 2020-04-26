قطر تسجل 929 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأحد، تسجيل 929 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا. وقالت وكالة الأنباء القطرية إن معظم الحالات تعود لعدد من العمالة الوافدة التي تعمل في مهن مختلفة وكانت قد خالطت حالات سابقة مكتشفة. https://twitter.com/QatarNewsAgency/status/1254368749005746176 وذكرت الوكالة القطرية أنه تم تسجيل حالات إصابة جديدة بالفيروس بين مجموعات من العمالة من خارج المنطقة الصناعية. وأعلنت الصحة القطرية عن وصول إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 1012 حالة، وذلك بعد تسجيل 83 حالة جديدة تماثلت للشفاء في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.