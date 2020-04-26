إسبانيا .. أدنى معدل بوفيات "كورونا" منذ شهر

قالت إسبانيا، اليوم الأحد، إن العدد اليومي للوفيات ذات الصلة بفيروس كورونا تراجع إلى أدنى مستوى منذ أكثر من شهر، حيث سُجلت 288 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت وزارة الصحة أن عدد الوفيات يرتفع بذلك إلى 23190 من 22902 في اليوم السابق.

وقفز العدد الإجمالي للإصابات إلى 207 آلاف و634 من 205 آلاف و905 حالات في اليوم السابق.