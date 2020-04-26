سلطنة عمان تسجل 93 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة في سلطنة عمان 93 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩).
وقالت الوزراة في بيان نشرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية إن 33 حالة إصابة تم تسجيلها لعمانيين، فيما تم تسجيل 60 حالة لمصابين من جنسيات مختلفة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المسجلة إلى 1998 حالة، تماثلت منها للشفاء 333 حالة.
كما بلغ عدد الوفيات نتيجة مرض فيروس كورونا في سلطنة عمان 10 حالات.
وأهابت وزارة الصحة العمانية بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة بحسب الإرشادات، مهيبة أيضا بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.