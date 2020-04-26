سلطنة عمان تسجل 93 إصابة جديدة بكورونا

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سجلت وزارة الصحة في سلطنة عمان 93 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩). وقالت الوزراة في بيان نشرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية إن 33 حالة إصابة تم تسجيلها لعمانيين، فيما تم تسجيل 60 حالة لمصابين من جنسيات مختلفة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المسجلة إلى 1998 حالة، تماثلت منها للشفاء 333 حالة. كما بلغ عدد الوفيات نتيجة مرض فيروس كورونا في سلطنة عمان 10 حالات.