الصين.. مستشفيات ووهان خالية من أي إصابة بـ"كورونا"

كشف مسؤول في مجال الصحة للصحافيين، اليوم الأحد، أن مستشفيات مدينة ووهان الصينية، التي بدأت منها جائحة فيروس كورونا العالمية، أصبحت خالية من أي حالة إصابة بالفيروس.

وقال مي فنغ، المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية، في إفادة صحفية "آخر الأخبار هي أنه بحلول 26 أبريل، كان عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في ووهان صفرا، وذلك بفضل الجهود المشتركة لووهان والعاملين الطبيين من جميع أنحاء البلاد".

وسجلت المدينة 46452 حالة إصابة أو 56 % من إجمالي الإصابات على مستوى الصين. وشهدت 3869 وفاة أو ما يمثل 84 % على مستوى البلاد.