بؤرة وباء كورونا.. شفاء رئيس بلدية البليدة الجزائرية من الفيروس

أعلن رئيس مجلس بلدية "البليدة" الجزائرية، فجر الأحد، تماثله الشفاء ومغادرته المستشفى بعد تلقيه العلاج جرّاء إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، خلال قيامه بنشاط ميداني قبل أيام.

وقال محمود بن عزوط إنه "مرّ بظروف عصيبة، لكنه تلقى العلاج اللازم وخضع لرعاية فريق طبي مؤهّل، بمستشفى الفابور في المدينة، وأن هذا المرض خطير جدا، ويستوجب الحذر الدائم".

ودعا "بن عزوط" مواطنيه إلى "الالتزام بتدابير الوقاية الصحية من الفيروس، واحترام التباعد الاجتماعي وقواعد النظافة والتطهير، والمزيد من التضامن والتكافل لإسناد جهود الدولة لقهر الوباء".

وحيّا المسؤول الجزائري الأطقم الطبية في مشافي "البليدة"، وهي بؤرة انتشار وباء "كوفيد19"، والتي تشهد حجرا صحيا ضمن تدابير الوقاية من الفيروس القاتل.

وتصدرت ولاية البليدة قائمة المدن الجزائرية في إصابات فيروس كورونا، بواقع 749 حالة مؤكدة، و102 حالتي وفاة، وسط مخاوف من انتشار عدوى الوباء في هذه المنطقة وبقية الولايات.

وسجلت وزارة الصحة الجزائرية في آخر إحصائية رسمية، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 3256 حالة، ووفاة 419 شخصا في عموم البلاد.