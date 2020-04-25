دراسة صادمة تكشف نسبة نجاة مرضى كورونا بعد التنفس الصناعي

كشفت دراسة جديدة أن مرضى الفيروس التاجي الذين تتدهور حالتهم، حتى يضطروا إلى احتياج مساعدة جهاز التنفس الصناعي، تنخفض فرص نجاتهم إلى الثلث.

أجرى "المركز الوطني البريطاني للتدقيق والبحوث في العناية المركزة" (ICNARC) الدراسة على 6720 مريضًا مصابًا بكورونا، ووجد أن ثلثي الذين يحتاجون لدعم أجهزة التنفس الصناعي، يموتون من المرض.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أظهرت البيانات أن 1744 من المشاركين في الدراسة أي 65.4%، قد لقوا حتفهم بعد أن تطورت حالتهم لتتطلب مساعدة أجهزة التنفس الصناعي، بينما تعافى حوالي 923 أي 34.6%.

أما بالنسبة للذين احتاجوا دعما تنفسيا أساسيا فقط، مثل أقنعة الأكسجين، تعافى 894 مريضًا أي 81.9% وتوفي حوالي 198 أي 18.1%.

ووجدت الدراسة أيضا أنه من بين 4078 مريضا دخل العناية المركزة، والذين كانت نتيجة حالاتهم معروفة، توفي حوالي 2067، في حين تعافى 2001، فمعدل الوفاة يبلغ 50.7 %، أي أقل بقليل مما أشار إليه تقرير ICNARC الأخير في بداية أبريل، والذي قدّر معدل الوفيات بنسبة 51.6%.

ووفقا لبيانات ICNARC، توفي واحد من كل 5 مرضى (20%) تحت سن الـ 40 بعد إدخالهم إلى العناية المركزة، وبالنسبة للفئة العمرية بين 16-39، توفي 66 مريضا (21.6%) في العناية المركزة، وتشير البيانات إلى أن معدل الوفيات أعلى حالياً للرجال ويزيد مع تقدم العمر.

وكان أكبر عدد من الوفيات بين الذين تتراوح أعمارهم بين 60-69، وتليها الفئة العمرية بين 70-79