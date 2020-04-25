رئاسة المسجد النبوي تدرس عملية تنظيم المصلين والمرافقين للجنائز في ظل كورونا

تدرس رئاسة شؤون المسجد النبوي في المدينة المنورة، عملية تنظيم المصلين والمرافقين للجنائز، في ظل استمرار منع صلاة الجماعة، بسبب جائحة كورونا العالمية.

ويوم السبت، قام الوكيل المساعد لشؤون المسجد النبوي عبدالعزيز بن علي الأيوبي بالوقوف الميداني مع رئيس الفريق الطبي بالمسجد النبوي لتدارس تنظيم المصلين والمرافقين للجنائز بما يحقق الإجراءات الاحترازية وجميع التدابير الوقائية .

وجاءت الدراسة الميدانية، حرصًا على سلامة المصلين من خلال تباعد الصفوف والمسافة بين المصلين والتحرك فرادى وليس مجموعات وتعقيم اليدين ولبس القفازات والكمامات والمرور على جهاز الفحص بالكاميرا الحرارية.

كما سيتم تحديد نطاق الأعداد بحيث لا تمثل خطرًا على سلامتهم .

وأكد الأيوبي في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" الحرص على تحقيق كل الإجراءات الاحترازية وجميع التدابير الوقائية ،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ومتابعة مستمرة من وكيل الرئيس العام تحقيقًا لتطلعات القيادة.

ولأول مرة في التاريخ، يغلق المسجد النبوي أبوابه أمام حشود المصلين من كافة أنحاء العالم، بقرار من رئاسة الحرمين يوم 20 آذار مارس الماضي، تماشيا الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.