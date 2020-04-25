رئيس وزراء بريطانيا يستأنف عمله الاثنين ‎بعد شفائه من كورونا

رئيس وزراء بريطانيا يستأنف عمله الا...

المصدر: رويترز

أكد متحدث باسم رئاسة الحكومة البريطانية اليوم السبت، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيعود لعمله يوم الاثنين المقبل.

وكان جونسون يتعافى من إصابته بفيروس كورونا في منزله الريفي، بعدما أمضى ثلاثة أيام في وحدة للرعاية الفائقة مطلع أبريل/نيسان الماضي.

 

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