رئيس وزراء بريطانيا يستأنف عمله الاثنين ‎بعد شفائه من كورونا

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أكد متحدث باسم رئاسة الحكومة البريطانية السبت، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيعود لعمله يوم الاثنين المقبل. وكان جونسون يتعافى من إصابته بفيروس كورونا في منزله الريفي بعدما أمضى ثلاثة أيام في وحدة للرعاية الفائقة مطلع أبريل/نيسان الماضي.