السودان.. ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 213 بعد تسجيل 39 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم السبت، تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا، متضمنة حالة وفاة، ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 213 حالة إصابة و 17 حالة وفاة.

وتصدرت العاصمة الخرطوم الإصابات ليوم أمس الجمعة بـ 36 حالة، وولاية الجزيرة (وسط) بحالة واحدة، وولاية البحر الأحمر (شرق) حالة واحدة، ووسط دارفور (غرب) حالة واحدة.

وقالت وزارة الصحة السودانية: إن ولاية القضارف (جنوب شرق) سجلت حالتين ضمن الحالات التي أعلن عنها سابقا، لافتة إلى تماثل 5 حالات للشفاء ليصل العدد الكلي للمتعافين إلى 19 حالة شفاء.

وشددت وزارة الصحة على "أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية، والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه".