تزايد المخاوف حول سلامة الكوادر الطبية في الكويت بسبب كورونا

علت بعض الأصوات الطبية في الأيام القليلة الماضية للتحذير من تزايد الإصابات في صفوف القطاع الطبي، الذي يشهد حالة من الاستنفار منذ شهر شباط/فبراير الماضي عندما وصل فيروس كورونا المستجد إلى الكويت، واكتشاف عدد كبير من الإصابات حتى الآن.

الكوادر الطبية في خطرررر 💔 — Dr.Ebtihal S AlHabib (@drealhabib75) April 24, 2020

ومع إعلان بعض الحسابات الإخبارية اكتشاف إصابات بين الأطباء والممرضين المشرفين على علاج مصابي الفيروس التاجي، بدت المخاوف تتزايد من ارتفاع عدد الإصابات وسط مطالبات بتوفير معدات أكثر حماية لهؤلاء الأطباء وتغيير خطة إدارة الصحة العامة تجنبا لارتفاع الإصابات بين الأطباء.

الله يشافيها ويعافيها اجر وعافيه ان شاءالله 🙏 https://t.co/o3xA8V3i0s — د. ابرار سعود شملان الرومي (@dr_abraralroomi) April 24, 2020

ولا توجد أعداد دقيقة لعدد الإصابات في القطاع الطبي، إلا أن ذلك لم يغير من واقع الحال والخوف من ازدياد الإصابات بينهم مع زيادة الحالات المكتشفة بين السكان واستمرار عودة المواطنين إلى البلاد وهو ما يؤكد أن مخاطر العدوى لا تزال موجودة.

دكتورتنا الغالية عايشة الهاجري وإبنتي سارا روح وحدة في جسدين، لكِ يا عايشة ما لإبنتي نصيب من الدعاء في هذه الليالي المباركة، فلا فرق بينكما، أنتي بطلة في الميدان يالغالية ولكل من أُصيب بهذا الوباء .. بكم تزدهر الأوطان، أسأل الشافي المعافي أن يمنّ عليك بالشفاء العاجل يابنتي pic.twitter.com/FhrgUDsVbP — Dr. Ali Sayed Ali MD FACS د. علي الموسوي (@DrAliAlsayed) April 25, 2020

وتداولت وسائل الإعلام المحلية يوم أمس فقط نبأ عن إصابة 3 ممرضين بالفيروس سبقه خلال الأيام الماضية تأكيد إصابة عدد من الأطباء والممرضين، وهو ما يشير إلى احتمال نقل الفيروس من هؤلاء الأطباء إلى ذويهم ومن خالطهم.

ويرى رئيس مجلس إدارة جمعية التمريض الكويتية بندر العنزي، "أن الخطة المتخذة من قبل وزارة الصحة لمواجهة الأزمة الحالية يشوبها الخلل وتحتاج إلى تغيير فوري تجنبا لتأزم الوضع أكثر من ذلك".

وزارة الصحة

يجب الأعتراف بوجود خلل في إدارة الصحة العامة ويجب إجراء تغيير فوري حتى لا ننتقل إلى مرحلة أخطر إصابات بعض الطواقم الطبية التى تواجه فيروس كورونا وكذلك من تعمل في المؤسسات الصحية بالكويت تحتم تنحي فهد القملاس وتقديم الشكر له وتقديم شخيصات أخرى لديها رؤية مختلفة pic.twitter.com/ZoOQSSkpn3 — بندر نشمي العنزي (@bander_nashmi) April 24, 2020

ويقول العنزي ردا على تغريدة لأحد الأطباء تحدى كورونا: "إصابات بعض الطواقم الطبية التي تواجه فيروس كورونا، وكذلك من تعمل في المؤسسات الصحية في الكويت تحتم تنحي فهد الغملاس وتقديم الشكر له وتقديم شخيصات أخرى لديها رؤية مختلفة".

إلا أن ذلك لم يمنع الدكتور فهد الغملاس وهو مدير إدارة الصحة العامة من تقديم اقتراح للوزارة لوقف انتشار العدوى في القطاع الصحي وذلك "بإجراء فحص ذاتي لكل العاملين الصحيين باستمرار بأن يتم أخذ درجات الحرارة لهم مرتين يوميا، وفحص جميع العاملين في المستشفيات التي شهدت إصابات كبيرة في قطاعها الطبي".

اسال الله ان يشفي اخونا وزميلنا الخلوق الدكتور علي الماجد استشاري الطوارىء من مستشفى الفروانية حيث اصابه #فيروس_كورونا ويرقد حالياً في مستشفى جابر لتلقى العلاج نسال الله ان يقومه بالسلامة ويعافيه pic.twitter.com/d6wSR3I4bb — د.مشاري المهنا (@DrMishari) April 24, 2020

ويؤكد الدكتور الغملاس في اقتراحه، الذي نقلته صحيفة "الأنباء" الكويتية، "على ضرورة إجراء ترصد وبائي تفصيلي وتتبع جميع المخالطين للحالات الإيجابية بالإضافة إلى حجر جميع العاملين المخالطين للحالات الإيجابية في المستشفيات التي تتم إصابة بعض كوادرها بكل فئاتهم وتخصصاتهم والذين ثبت أنهم كانوا مخالطين لصيقين وكانوا لا يتبعون إجراءات منع العدوى بالمستشفيات".

وينتقد الدكتور عبد الناصر مناور السعيد سياسة تعامل وزارة الصحة مع أزمة الفيروس الذي أنهك القطاع الطبي في مختلف دول العالم، حيث يقول متعجبا "سياسة العمل في وزارة الصحة والتعامل مع كورونا ممرض وزوجته ممرضة يعملان في وزارة الصحة ساكنين في المهبولة، الممرض طلبوا منه أن يقعد بالبيت لمدة 14 يوما كإجراء احترازي، زوجته تشتغل ممرضة في مستشفى ثان، كل يوم تروح الدوام لا يكون عندنا وزارتين صحة".

سياسة العمل في وزارة الصحة و التعامل مع كورونا ❗️ ممرض و زوجته ممرضه يعملون في وزارة الصحة ساكنين في المهبولة .. الممرض طلبوا منه يقعد بالبيت لمدة 14 يوم كإجراء احترازي ..... زوجته تشتغل ممرضه في مستشفى ثاني .... كل يوم تروح الدوام 😳 لا يكون عندنا وزارتين صحة#كورونا#انفصام — د.عبدالناصر مناور السعيد (@abdulnaseralsa4) April 25, 2020

وتعتبر الدكتورة ريم العسعوسي المختصة بالصحة العامة "أن حجم الإصابات في القطاع الطبي مقارنة بحجم الإصابات الإجمالية هو أمر غير مقبول ويفتح عدة تساؤلات عن أسباب ذلك"، في حين وصفت الدكتورة ابتهال الحبيب وضع القطاع الطبي حاليا بـ"الخطير".

🔴 إصابة الطواقم الطبية متوقعة

عندما نصل للذروة

فيصاب مثلاً الجميع بالإرهاق

وتقل أعداد الPPE

لكن

عندما نكون في بداية ال١٠ دقائق الأولى من الشوط الأول

وأعداد الاصابات لم تصل حتى ٣٠٠٠ إصابة

وتكون إصابات الطواقم الطبية بهذا العدد

فهذا الأمر غير مقبول ..ويدعوا للتساؤل عن الأسباب ! pic.twitter.com/4Zwe4lZDO7 — د. ريم العسعوسي🇰🇼 (@DrReemAlasoussi) April 24, 2020

ويصف الطبيب الجراح محمد جمال الجهود، التي يبذلها الأطباء والممرضون المخالطون للمصابين بالفيروس، قائلا: "الكادر الصحي والأطباء المصابون بالكورونا أبطال".

وتابع قائلا: "يعملون بجد واجتهاد رغم الظروف الصعبة ورغم عدم توفر الحماية كاملة، بعضهم يشتري ملابس الحماية من ماله الخاص، تحية لكم جميعا، تصابون بالمرض ويصاب أهاليكم وأطفالكم وأنتم تخلِصون بصمت دون شكوى".

الكادر الصحي والأطباء المصابين بالكورونا أبطال.. يعملون بجد واجتهاد رغم الظروف الصعبة ورغم عدم توفر الحماية كاملة.. بعضهم يشتري ملابس الحماية من ماله الخاص.. تحية لكم جميعا.. تصابون بالمرض ويصاب أهاليكم وأطفالكم وأنتم تخلِصون بصمت ومن دون شكوى. — د.محمد جمال (@mjamal110) April 25, 2020

وتداول عدد من الأطباء والنشطاء صورا للأطباء، الذين أُصيبوا بالفيروس، في الوقت الذي أكد فيه وزير الصحة الدكتور باسل الصباح "أن الأعداد المتداولة بشأن الإصابات في القطاع الطبي غير دقيقة وأن الكويت كغيرها من الدول التي تعرض فيها العاملون في الصفوف الأمامية للإصابة بالفيروس".

#وزير_الصحة: يصعب الجزم بعودة العمل بصورة طبيعية بعد عيد الفطر - ما يُتداول عن حجم الإصابات بين الطاقم الطبي «غير صحيح» - حالنا حال دول العالم في تسجيل إصابات بالصفوف الأولى#كورونا_في_الكويت pic.twitter.com/dOki5Nhhk5 — أمن ومحاكم -mediacourt (@mediacourt) April 25, 2020

وسبق أن نعت نخب كويتية قبل عدة أيام أحد المسعفين المشاركين بمواجهة أزمة فيروس "كورونا" ويُدعى سيد عمران دشتي، الذي قيل "إنه توفي بأزمة قلبية في منزله عقب عمل متواصل لعدة أيام في إسعاف المرضى والمصابين في مستشفى جابر".

وتعيش الكويت، التي بلغ عدد الإصابات فيها 2892 إصابة توفي منها 19 شخصا، حالة من الاستنفار مقترنة بفرض إجراءات احترازية صارمة للسيطرة على الوضع الصحي منها منع التجمعات والاختلاط وفرض حظر تجول وعزل مناطق وأبنية وفرض الحجر الصحي على العائدين من الدول الأخرى.