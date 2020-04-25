على عكس الشائع.. فوائد صحية مدهشة لليمون المغلي والمسلوق

يعد الليمون أحد المصادر المهمة لفيتامين سي وهو غني بالمركبات الفينولية والفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية والزيوت الأساسية والكاروتينات.

وبالرغم من ذلك، تختلف الأقاويل حول طريقة استخدامه، إذ أكد البعض أن الليمون المغلي والساخن يخسر فوائده العظيمة، إلا أنه تبين أن لليمون المغلي والمسلوق فوائد صحية كبيرة يخسرها معظم الأشخاص.

ويعد الليمون المغلي مفيدا للصحة بشكل عام، فهو غني بفيتامين سي ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، علاوة على ذلك، يمكن أن يقلل حمض الستريك الموجود في الليمون من خطر الإصابة بمرض السرطان ويمنع فقر الدم.

وعندما يتم عصر الليمون في الماء الدافئ ورمي القشر بعد ذلك، ستتم خسارة بعض الفوائد الرائعة التي يمكن الحصول عليها من الليمون، إذ تساعد المركبات النباتية التي يحتوي عليها قشر الليمون على فقدان الوزن، كما أن الألياف القابلة للذوبان في لب الليمون تعزز الصحة الهضمية وتقلل مستويات السكر في الدم.

لذا فإن غلي الليمون وتناوله يمكن من الاستفادة من هذه الفوائد الكبيرة، والتي تساعد أيضا في علاج تصلب الشرايين والبرد والالتهابات.

ويعطي الليمون المسلوق عددا من الفوائد الصحية والتي لا يمدها عصير الليمون المتعارف عليه، فهو يساعد على ضبط الجهاز الهضمي وتحسين الاستجابة المناعية، وهو أمر حاسم لمحاربة جميع الفيروسات والبكتيريا.