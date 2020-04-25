السعودية تسجل 9 وفيات و1197 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 1197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وقال المتحدث باسم الوزارة، إنه تم تسجيل 9 وفيات جديدة بسبب الفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات 136 وفاة.
وارتفعت حالات الشفاء من فيروس كورونا في السعودية إلى 2215 حالة، بعد تسجيل 166 حالة جديدة، بحسب المتحدث الرسمي.
#الصحة تعلن عن تسجيل (1197) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (9) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (166) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (2215) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/FoXRnzLAcn
— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) April 25, 2020