السعودية تسجل 9 وفيات و1197 إصابة جديدة بكورونا

السعودية تسجل 9 وفيات و1197 إصابة ج...

المصدر: فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 1197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إنه تم تسجيل 9 وفيات جديدة بسبب الفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات 136 وفاة.

وارتفعت حالات الشفاء من فيروس كورونا في السعودية إلى 2215 حالة، بعد تسجيل 166 حالة جديدة، بحسب المتحدث الرسمي.

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