أبرزها التمر.. أطعمة رمضانية تساعد على الوقاية من الأمراض

بدأ شهر رمضان المبارك هذا العام، في ظل جائحة تجتاح العالم كله، لذا فمن المهم الحفاظ على مناعة قوية لضمان تقليل خطر الإصابة بالأمراض خلال فترة الصيام.

وبحسب الشريعة الإسلامية يبدأ الناس بالصيام من شروق الشمس حتى غروبها، وفي ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، يجب على الصائمين أن يبقوا في صحة جيدة وسالمين، كما يجب تناول أطعمة صحية تساعد على ذلك.

ومن المعروف، أن التمر والفواكه والعصائر والمكسرات والفواكه المجففة بكل أشكالها، هي الأطعمة الأكثر شيوعا وشعبية واستهلاكا خلال شهر رمضان.

وكل هذه الأطعمة لا تساعدك على البقاء بصحة جيدة والقدرة على تحمل الجوع والعطش لفترة أطول فقط، بل تساعدك أيضا في تعزيز المناعة، خاصة في هذا الوقت الذي يتعرض فيه خط الدفاع الأول في الجسم للخطر، فمن البديهي الحفاظ على سلامته.

ليست التمور فقط التي تساعد على الوقاية من الأمراض وتقوية المناعة، فالفواكه المجففة والمكسرات أيضا، ينصح بها في النظام الغذائي الخاص بك لمختلف فوائدها الصحية، فهي تساعد في فقدان الوزن، وتقليل الشعور بالجوع لفترة أطول.

فوائد التمر بأنواعه

التمور نوعان، التمر الناضج والمجفف، كلاهما، مصادر جيدة جدا لفيتامين (ج)، وهو واحد من أهم العناصر الغذائية عندما يتعلق الأمر بمناعة الجسم، ففيتامين (ج) والمواد المضادة للأكسدة يمكن أن تساعد على الوقاية من الأمراض وخاصة مشاكل الجهاز التنفسي.

والتمور غنية أيضا بالفيتامينات الأخرى مثل فيتامين ( إيه1، بي1، بي2، بي3 وبي5)، كل هذه العناصر الغذائية والمواد المضادة للأكسدة تساعد في الحفاظ على صحة الجسم، وتعزيز المناعة.

وأيضا السكريات الطبيعية الموجودة في التمور تساعد على بقاء الإنسان بشكل حيوي لفترة طويلة.

ويعد السكر بمثابة الوقود، وخاصة خلال الصيام، ويمكن أن يضمن تناول التمر توفير الطاقة اللازمة للقيام بتمارين منخفضة الكثافة حتى أثناء الصيام، حيث إن ممارسة الرياضة مهمة للغاية لتقوية الجهاز المناعي للجسم.

ويساعد التمر أيضا على حل مشاكل الجهاز الهضمي، وهي مشاكل تعد من الأعراض المبكرة للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لذا يجب أن يكون التمر مصدرا أساسيا ضمن النظام الغذائي.

كيف يمكن أن تتناول التمر؟

يمكن تناول التمور بعدة طرق، حيث يمكن إضافتها إلى الحليب وغليها، ثم تناولها، ويمكن أيضا أن تستخدم كمحليات طبيعية كبديل للسكر في مختلف الحلويات، فيما يتناولها البعض كوجبة خفيفة.

ويتناول الصائمون التمر بشكل يومي لكسر صيامهم طوال شهر رمضان.