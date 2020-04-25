كورونا.. ارتفاع الوفيات في إسرائيل إلى 198

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، السبت، إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 198 حالة، فيما بلغ عدد الإصابات 15 ألفاً و148.

وأوضحت الوزارة أن الحصيلة الجديدة تأتي بعدما سجلت إسرائيل منذ مساء الجمعة 4 وفيات، و90 إصابة جديدة، بحسب قناة "كان" الرسمية.

ومن بين المصابين 130 حالة وصفت بالحرجة، يخضع 102 منهم للتنفس الصناعي.

وقالت الوزارة إن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 6 آلاف و159 غادروا المستشفيات وعادوا إلى منازلهم.

ومساء الجمعة، صادقت الحكومة الإسرائيلية على سلسلة من التسهيلات لأنظمة الطوارئ التي سبق أن أقرتها للحد من تفشي الوباء.

وسمحت الحكومة بفتح مزيد من المحال التجارية في الشوارع وليس في المراكز التجارية الكبيرة، بما في ذلك مكاتب الصرافة ومعارض السيارات وصالونات التجميل والحلاقة.

كما بات بإمكان أصحاب المطاعم فتح محالهم دون السماح للزبائن بالجلوس فيها، أي اقتصار عملهم على بيع الوجبات مع خدمة التوصيل.

وتبدأ التسهيلات اعتبارا من مساء السبت، وحتى 3 مايو/ أيار المقبل، وبعدها تدرس السلطات التصديق على تسهيلات أكبر بناءً على تراجع أعداد المصابين والوفيات.

وشهد الأسبوع الماضي احتجاجات حاشدة في القدس وتل أبيب (وسط البلاد) من قبل أصحاب أعمال خاصة ومشاريع صغيرة قالوا إنهم تضرروا بشدة جراء القيود التي تفرضها الحكومة للحد من تفشي الوباء.

وحتى صباح السبت، تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا مليونين و833 ألفا حول العالم، توفي منهم أكثر من 197 ألفا، فيما تعافى ما يزيد عن 807 آلاف، وفق موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.