إصابة 16 طبيبا وممرضة بفيروس كورونا في مصر

أعلنت السلطات الطبية في مصر، اليوم السبت، عن إصابة 15 شخصا من الطاقم الطبي في مستشفى جامعي بفيروس كورونا، بعد مخالطتهم مصابين بالوباء.

وقالت مديرية الصحة بمدينة بنها (شمالي العاصمة)، إنها أجرت فحوصات لـ140 شخصا من الأطقم الطبية بمستشفى بنها الجامعي، وجاءت نتيجتها إيجابية لـ16 طبيبا وممرضة، فضلا عن اكتشاف إصابة واحدة من المرضى.

وأوضحت، في بيان، أن جميع الحالات التي تتلقى الرعاية الصحية في المستشفى بحالة مستقرة ومستجيبة للعلاج.

وأعلنت مصر، أمس الجمعة، 7 حالات وفاة جديدة و201 إصابة و71 حالة شفاء، جراء فيروس كورونا المستجد.