محتجون يطالبون حاكم ويسكونسن الأمريكية بإعادة فتح الولاية‎ (فيديو)

اجتذب تجمع خارج مبنى الكونغرس في مدينة ماديسون بولاية ويسكونسن الأمريكية يوم الجمعة مئات المحتجين الذين طالبوا توني إيفرز حاكم الولاية الديمقراطي بإعادة فتح الولاية حتى مع إعلانها أكبر قفزة خلال يوم واحد في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا.

وأصبحت إعادة فتح الأعمال التجارية المغلقة في الولايات الأمريكية قضية خلاف سياسي بعد تقويض إجراءات العزل العام للحد من انتشار الفيروس الاقتصاد الأمريكي.

Massive turnout at the #ReopenAmerica Protest in Madison, Wisconsin. #endthelockdown pic.twitter.com/dqPvu4jCFB

— Reopen the Economy Now (@ReopenEconomy) April 24, 2020