الأوضاع الاقتصادية تنهك أسواق غزة في رمضان وغياب للإجراءات الوقائية من كورونا (فيديو)

تأثرت الأسواق الشعبية في قطاع غزة بالأوضاع الاقتصادية بالغة السوء التي يعيشها الفلسطينيون نتيجة الحصار الإسرائيلي وتداعياته المتواصلة من 14 عامًا، والأزمة الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا التي أثرت على قطاعات اقتصادية واسعة.

ولم يخفِ المواطنون الفلسطينيون الذين التقتهم كاميرا "إرم نيوز" في سوق الزاوية الشعبي وسط مدينة غزة، وهو أحد أهم الأسواق التي تشهد في العادة حركة نشطة خلال شهر رمضان المبارك، حزنهم على الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها.

وأشار المواطنون الفلسطينيون إلى أن الحصار الإسرائيلي وآثار جائحة كورونا أثّرا بشكل سلبي على قدرتهم الشرائية لمستلزمات أسرهم خلال شهر رمضان المبارك.

فيما أشار تجار في السوق إلى أن الحركة التجارية وبيع السلع الغذائية انحدرا بشكل كبير خلال موسم شهر رمضان الحالي، بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يحياها الفلسطينيون.

ولفت التجار إلى أن الإقبال على شراء البضائع والمواد الغذائية بلغ أقل من 10% مقارنة بالأعوام السابقة التي كانت تشهد ظروفًا مماثلة، لكنها كانت أفضل مقارنة بتلك التي يعيشها الفلسطينيون هذا العام.

وفي سياق ذي صلة، عبر مدير عام الغرفة التجارية بمدينة رفح جنوب قطاع غزة رفعت الجمل عن استيائه من غياب وسائل الوقاية من فيروس كورونا المستجد في الأسواق الشعبية بالقطاع.

وأشار الجمل في حديث لـ"إرم نيوز" إلى أن هناك استهتارًا من قبل المواطنين وبعض التجار والعاملين في الأسواق الشعبية بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، وهو ما يهدد بواقع سيىء نتيجة هذا الاستهتار.