ترامب يعلق مجددا على تصريح "الحقن بالمعقمات"

المصدر: ا ف ب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، أنه كان يتحدث "بسخرية" للصحفيين عن إمكانية حقن الجسم بمواد معقمة لمحاربة فيروس كورونا المستجد، بعدما أثارت تصريحاته استغرابا واسعا.

وقال ترامب ردا على سؤال في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض: "كنت أطرح سؤالا على الصحفيين بطريقة ساخرة".

وكان الرئيس الأمريكي قد تحدث مساء الخميس عن فرضية “حقن” الجسم بمواد معقمة لمحاربة فيروس كورونا المستجد وذلك خلال تصريحه الصحفي اليومي حول الأزمة الصحية الناجمة عن وباء كوفيد-19 التي تسببت بحوالى 50 ألف وفاة في الولايات المتحدة ونحو 870 ألف إصابة.

وقال ترامب الخميس في البيت الأبيض: "أرى أن المعقمات تقضي عليه (فيروس كورونا) في دقيقة. دقيقة واحدة، هل من طريقة للقيام بشيء مماثل مع حقنة (في الجسم)؟".

ومضى يقول: "فهو (الفيروس) كما تعرفون يدخل إلى الرئتين ويكون له أثر هائل. وقد يكون مفيدا التحقق من ذلك. يجب الاستعانة بأطباء لذلك لكنه أمر يثير الاهتمام".

وأثار تصريحه موجة استنكار في صفوف العلماء.

وكان البيت الأبيض قد اعتبر في وقت سابق، أن تصريحات الرئيس أخرجت من سياقها.