الإمارات تسجل 8 وفيات جديدة بكورونا

أعلنت الإمارات اليوم الجمعة، عن تسجيل 8 حالات وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في تغريدة لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إنه تم تسجيل 525 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، بينما تم تسجيل 123 حالة شفاء.

وأشارت الوزارة الإماراتية، وفقا لـ(وام)، إلى أنها أجرت 32 ألف فحص للكشف عن الحالات المصابة بكورونا، وذلك ضمن خطتها لتوسيع نطاق الكشف الاستقصائي.