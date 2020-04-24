السعودية تسجل 6 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 6 حالات وفاة جديدة بف...

#إرم_نيوز

المصدر: فريق التحرير

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 6 حالات وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، ليترفع بذلك إجمالي وفيات الفيروس "الفتاك" إلى 127 حالة.

وقالت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه تم تسجيل 1172 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، وهو ما رفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 15102 إصابة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 124 حالة شفاء من فيروس كورونا، ليصبح إجمالي حالات الشفاء 2049 حالة شفاء.

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