أطباء: اقتراح ترامب باستخدام مطهرات لعلاج مصابي كورونا صادم وخطير

حث أطباء وخبراء صحة، اليوم الجمعة، الناس على عدم شرب مطهرات أو حقنها في أجسادهم، بعدما اقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن يدرس العلماء حقن مادة مطهرة في الجسد، كوسيلة لعلاج فيروس كورونا.

وقال بول هنتر، أستاذ الطب في جامعة إيست أنغليا البريطانية: "هذا أحد أشد الاقتراحات حماقة وخطورة بشأن كيفية علاج كوفيد-19".

وأضاف، أن المطهرات ستقتل على الأرجح أي شخص يحاول استخدامها.

وقال: "هذا تصريح ينم عن استهتار شديد، لأنه للأسف هناك أناس في أنحاء العالم، قد يصدّقون مثل هذا الهراء، ويحاولون تجربته بأنفسهم".

وكان ترامب، صرح خلال إفادته اليومية للإعلام، أمس الخميس، بأن على العلماء دراسة حقن أشعة، أو مادة مطهرة في أجساد المصابين بفيروس كورونا، حيث قد يساعد هذا في علاجهم.

وعلى الرغم من أن الأشعة فوق البنفسجية، معروفة بقدرتها على قتل الفيروسات العالقة في جسيمات الهواء، فإن الأطباء يقولون، إنه لا توجد طريقة لحقنها في الجسم البشري لاستهداف الخلايا المصابة بمرض كوفيد-19.

وأصدرت شركة ريكيت بنكيزر، التي تصنع مطهرات منزلية، منها ديتول وليسول، بيانًا، حذرت فيه الناس من تناول أو حقن منتجاتها في أجسادهم.

من جهة أخرى، قال متحدث باسم البعثة الأمريكية في جنيف إن الولايات المتحدة لن تشارك في إطلاق مبادرة عالمية، اليوم، لتسريع تطوير وإنتاج وتوزيع الأدوية واللقاحات المضادة لمرض كورونا المستجد.

وأضاف: "نحن نتطلع إلى معرفة المزيد عن هذه المبادرة لدعم التعاون الدولي لتطوير لقاح لكوفيد-19 في أقرب وقت ممكن".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن تعليق تمويل بلاده لمنظمة الصحة العالمية، باعتبارها أكبر مانح للمنظمة.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة قبل الحدث المقرر الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت غرينتش اليوم، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سيساعدان في إطلاق المبادرة العالمية.