فيديو يرصد مخالفة عشرات الوافدين لقرار منع التجول في السعودية

رصد مقطع فيديو متداول في المملكة العربية السعودية، عشرات الوافدين الذين تجمعوا في أحد الطرق في مكة المكرمة، لصلاة الجمعة.

وأظهر الفيديو، الوافدون وهم يفترشون الطريق لصلاة الجمعة، في أول أيام شهر رمضان المبارك.

وعمد الوافدون إلى التجمع في وقت تحظُر فيه السعودية، على غرار الدول الأخرى، التجمعات والصلاة في المساجد، كإجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

فيديو

شاهد .. وافدون يخالفون قرار منع التجول ويصلون الجمعة في طريق بمكة pic.twitter.com/uotWLoixps — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) April 24, 2020

وأثار المقطع المتداول غضبًا بين ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقد "محمد الجارالله": "ظن هؤلاء بجهلهم هذا، أنهم يحسنون صنعًا، في حين أنهم يرتكبون جُرمًا ليس لسبب صلاتهم، بل بسبب تجمّع قد يخلّف مفسدة عظيمة. متى يعي البعض، أن الوضع قد تنشأ عنه مفسدة تهدر أروحًا يتحمل وزرها مثل هؤلاء؟ كورونا بمثل هؤلاء، لن يتوقف و قد يطول مكوثه، وتطول فترة إغلاق المساجد، بسبب هؤلاء الجهلة".

فيما استنكر "تركي الحارث": "هناك تحدٍ واضح من الأجانب للتعليمات، وجهل وعنتريه أمام السُلطات، ولا أحد يكلمهم.. والمواطن يلتزم وياخذ مخالفات لو حتى طالع لدوامه ... نريد تفسيرًا لما يحدث!!".

بدوره، قال "ماجد": "لا حول ولا قوة الا بالله، ليتهم يفهمون أنهم يشكلون خطرًا على انفسهم أولا، وعلى عوائلهم، وعلى افراد المجتمع، ويشكلون عبئًا اقتصاديًا على الدولة اللي تعالجهم مجانًا. الله يهديهم ويقبل منا ومنهم الصيام ويحفظنا ويحفظهم".

ولا يمكن لموقع "إرم نيوز" التحقق من صحة كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما لم يصدر أي بيان رسمي من قبل الجهات المعنية، بشأن المقطع المتداول لحد اللحظة.