"الكلب سبوت" يساعد الأطقم الطبية بأمريكا للوقاية من كورونا (فيديو)

أصيب في الولايات المتحدة ما لا يقل عن 5400 من الممرضات والأطباء وغيرهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يعالجون المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بالمرض نفسه.

لذا، قامت بعض المستشفيات في منطقة بوسطن باستخدام الكلب الروبوت الذي يدعى "سبوت" لمساعدة الأطباء وطاقم التمريض في تقديم الخدمة العلاجية.

وقد صرحت "بوسطن دايناميكس"، الشركة الأمريكية المختصة بتصنيع الروبوتات في منشور على مدونة: "لقد بدأنا من أوائل مارس الماضي، في تلقي استفسارات من المستشفيات، التي تسأل عما إذا كانت الروبوتات لدينا يمكن أن تساعد في تقليل تعرض موظفيها لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد".

وتابعت دايناميكس: "أحد المستشفيات التي تحدثنا إليها، في غضون أسبوع، أعلنت إصابة 6 من العاملين فيها بفيروس كورونا، وأنهم يسعون لاستخدام الروبوتات لإنقاذ المزيد من موظفيها من الإصابة بفيروس كورونا والحفاظ علي حياتهم".

وقد شهد مؤخرا "سبوت" الكلب الروبوت، شهرة واسعة علي الإنترنت، وهو يقوم بغسل الصحون، والرقص، والتسكع، ولهذا جعلت "بوسطن دايناميكس" الروبوت متاحا للإيجار.

وقد تم بالفعل نشر "سبوت" في مستشفى "بريغهام" ومستشفى النساء في جامعة هارفارد لمدة أسبوعين كاملين.

في الوقت الحالي، يعمل "سبوت" كدعم للتطبيب عن بعد، مما يساعد موظفي الخطوط الأمامية في البيئات المخصصة مثل خيام الفرز ومواقف السيارات، حيث تتطلب البروتوكولات أن يصطف المرضى في خيام خارجية لقراءة درجة الحرارة الأولية.

ويمكن أن تصل الحاجة إلى 5 موظفين في القطاع الطبي لقراءة درجة الحرارة، معرضين بشدة لخطر الإصابة بالفيروس، وباستخدام الروبوت، يمكن للمستشفى تقليل عدد العمال في مثل هذه البيئات والتقليل من استخدام معدات الحماية الشخصية المحدودة، مثل أقنعة الوجه وأقنعة إن95.

وقد تم تجهيز "سبوت" بجهاز "أيباد" وراديو ثنائي الاتجاه على ظهره حتى يتمكن مقدمو الرعاية الصحية من إجراء محادثة فيديو مع المرضى أثناء توجيه الروبوت عن بعد عبر خطوط المرضى في الخيام.

حتى الآن، تشير ردود الفعل من المستشفى إلى أن "سبوت الروبوت" قد ساعد في الحد من المواقف التي يمكن أن يتعامل فيها طاقم التمريض مع المرضى المعديين.

ولهذا تسعى "بوسطن دايناميكس" أن تجعل الروبوت أكثر فائدة داخل المستشفى من خلال إيجاد وسيلة لقياس عن بعد علامات حيوية مثل درجة حرارة الجسم، ومعدل التنفس، ومعدل النبض، ومستويات تشبع الأكسجين، بعد ذلك، تخطط الشركة لاستخدام ضوء الأشعة فوق البنفسجية، لقتل جزيئات الفيروس وتعقيم الأسطح داخل المستشفيات.