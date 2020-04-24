قطر تعلن دخول مرحلة الذروة‎ بعد تسجيل 761 إصابة جديدة

أعلنت قطر عن دخول مرحلة الذروة في تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تسجيل 761 إصابة جديدة بالفيروس "الفتاك"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) عن وزارة الصحة العامة.

وقالت الوكالة عبر سلسلة من التغريدات نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نقلا عن الوزارة، إنه تم "تسجيل 761 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا".

وأكدت الوزارة أن "الارتفاع الملحوظ لعدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا يرجع لعدة أسباب منها أن انتشار الفيروس قد بدأ بالدخول في مرحلة الذروة".

وأشارت إلى أنه تم "تسجيل 59 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا في قطر إلى 809 حالات".

وأوضحت أن معظم الحالات الجديدة المسجلة تعود لعدد من العمالة الوافدة، التي كانت مخالطة لحالات سابقة مكتشفة، بالإضافة لتسجيل إصابات جديدة بالفيروس بين مجموعات من العمالة من خارج المناطق الصناعية.

وبينت الوزارة أن هناك إصابات الجديدة بالفيروس الذي يسبب مرض (كوفيد - 19) تعود لمواطنين ومقيمين كانوا قد خالطوا مصابين بالفيروس من أفراد أسرهم، الذين بدورهم كان قد أصابهم الفيروس من خلال أماكن عملهم أو أماكن أخرى بسبب مخالطتهم لأشخاص مصابين.