جامعة القدس تكشف عن جهاز تنفس من صنعها‎ (صور)

أعلنت جامعة القدس أن وزارة الصحة الفلسطينية صادقت على جهاز تنفس صنعته الجامعة للاستخدام في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، على أن تسلّم أول قطع منه لتستخدم في المستشفيات الأسبوع القادم.

وأوضحت جامعة "القدس" في بيان لها عبر حسابها في "فيسبوك"، تفاصيل اعتماد جهازها، لافتة إلى أن مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني قامت باعتماد جهاز التنفس الاصطناعي الطبي الذي أنتجته، والذي كانت قد كشفت عنه مطلع هذا الشهر.

وجاء القرار باعتماد الجهاز عقب سلسلة شاملة ومكثفة من الاختبارات التقنية والفنية والتجارب الطبية للجهات المعنية خلال فترة زمنية سريعة بالنظر للحاجة الملحة لأجهزة التنفس الاصطناعي بسبب جائحة الكورونا، والنقص المحلي والعالمي الحاد في توافر هذه الأجهزة على ضوء الارتفاع غير المسبوق بحجم الطلب عليها في المساهمة بعلاج فيروس "كورونا".