شركة البترول الكويتية توقف العمل بمصفاة في الأحمدي إثر إصابة عامل بكورونا

أعلنت شركة البترول الكويتية، اليوم الجمعة، إيقاف العمل بأحد المشاريع التابعة لمصفاة في ميناء الأحمدي؛ إثر إصابة عامل بفيروس كورونا.

وقالت الشركة على تويتر، إن العامل المصاب من الجنسية الهندية، ويعمل بإحدى الشركات المقاولة المتعاقدة معها.

2

ويعمل المذكور وهو من الجنسية الهندية في أحد المشاريع التابعة لمصفاة ميناء الأحمدي، وقد تم الاشتباه بإصابته أثناء تواجده في سكن الشركة التي يعمل بها، وقام على إثر ذلك بمراجعة المستشفى حيث أثبت الفحص الطبي إصابته بالفيروس. — البترول الوطنية | KNPC (@KNPCofficial) April 24, 2020

وبدأ الاشتباه بإصابة العامل المذكور بكورونا وهو في سكن الشركة التي يعمل بها، وقام على إثر ذلك بمراجعة المستشفى، حيث أثبت الفحص الطبي إصابته بالفيروس.

وتعمل الشركة على استكمال إجراءات التقصي الاحترازية، وحصر المخالطين للعامل المصاب، وعمل الفحوصات اللازمة بالتعاون مع وزارة الصحة؛ للتأكد من سلامتهم، وفق تغريدات على حساب الشركة الكويتية.