شركة البترول الكويتية توقف العمل بمصفاة في الأحمدي إثر إصابة عامل بكورونا

شركة البترول الكويتية توقف العمل بم...

المصدر: فريق التحرير

أعلنت شركة البترول الكويتية، اليوم الجمعة، إيقاف العمل بأحد المشاريع التابعة لمصفاة في ميناء الأحمدي؛ إثر إصابة عامل بفيروس كورونا.

وقالت الشركة على تويتر، إن العامل المصاب من الجنسية الهندية، ويعمل بإحدى الشركات المقاولة المتعاقدة معها.

وبدأ الاشتباه بإصابة العامل المذكور بكورونا وهو في سكن الشركة التي يعمل بها، وقام على إثر ذلك بمراجعة المستشفى، حيث أثبت الفحص الطبي إصابته بالفيروس.

وتعمل الشركة على استكمال إجراءات التقصي الاحترازية، وحصر المخالطين للعامل المصاب، وعمل الفحوصات اللازمة بالتعاون مع وزارة الصحة؛ للتأكد من سلامتهم، وفق تغريدات على حساب الشركة الكويتية.

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