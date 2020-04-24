ارتفاع الإصابات بكورونا في سلطنة عُمان إلى 1790‎

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الجمعة، ارتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 1790 إصابة؛ إثر تسجيل 74 حالة جديدة.

وقالت وزارة الصحة في تغريدة على "تويتر"، بخصوص تطورات فيروس كورونا في البلاد، إنها سجلت 74 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 1790.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي المتعافين من الفيروس بلغ 325 حالة شفاء، بينما استقرت أعداد الوفيات عند 9 حالات.

وجددت الوزارة تحذيراتها بضرورة الالتزام بتعليمات التباعد الاجتماعي والحجر الصحي وإجراءات السلامة العامة لمنع تفشي الفيروس.

وحتى صباح الجمعة، أصاب كورونا أكثر من مليونين و734 ألف شخص بالعالم، توفي منهم أكثر من 191 ألفا، وتعافى أكثر من 751 ألفا، وفق موقع "وورلد ميتر" المختص برصد ضحايا الفيروس.