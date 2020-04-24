دراسة تحذر من تسبب اللحوم المصنعة في الخرف

أشارت دراسة جديدة إلى أن الأشخاص الذين تتكون وجباتهم الغذائية في الغالب من اللحوم المصنعة والأطعمة النشوية، مثل البطاطس والوجبات الخفيفة، هم أكثر عرضة للإصابة بالخرف في سن الشيخوخة.

وقال باحثون، إن النتائج التي توصلوا إليها أظهرت أن طريقة استهلاك مثل هذه اللحوم -وليس فقط مقدارها- يمكن أن تكون عاملا مهما في الوقاية من الخرف.

وتوضح الدراسة، التي نشرت في مجلة علم الأعصاب، أن الأشخاص الذين أصيبوا بالخرف كانوا أكثر جمعا بين اللحوم المصنعة والأطعمة النشوية والكحول والوجبات الخفيفة غير الصحية.

لكن الأشخاص الذين ليس لديهم الخرف كانوا يرافقون اللحوم بأطعمة أكثر تنوعا، بما في ذلك الفواكه والخضروات، والمأكولات البحرية.

وقالت مؤلفة الدراسة، سيسيليا سامييري من جامعة "بوردو" في فرنسا: "قد يشير هذا إلى أن تكرار دمج اللحوم المصنعة مع الأطعمة الأخرى غير الصحية يسبب الخرف".

وأضافت سامييري: "وجدنا أن المزيد من التنوع في النظام الغذائي، وإدراج أكبر لمجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية، يرتبطان بانخفاض الخرف".